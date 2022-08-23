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Український прапор знову майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі – Зеленський

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 10:42
Український прапор знову майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Український державний прапор повернеться на усі тимчасово окуповані території назавжди.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного прапора України у Києві 23 серпня

Пряма мова президента: "Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі….

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Синьо-жовтий прапор України знову замайорить там де він має бути по праву – в усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Замайорить назавжди. У Мелітополі над площею Перемоги, там де не може бути прапора тих, хто програє цю війну. У Херсоні на площі Свободи – там не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий".

 
Фото ОПУ

Деталі: Зеленський висловив упевненість, що український прапор буде "на Азовському проспекті в Бердянську та в Скадовську, над ЗАЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку і на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків – там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці українські назви".

Пряма мова президента: "І в Криму – в Ялті, у Керчі, у Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі – український та кримськотатарський прапори. І як би хтось не намагався перекрути історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом".

 
Фото ОПУ

Деталі: На початку виступу Зеленський вшанував хвилиною мовчання усіх героїв, які "за жовтий і блакитний кольори віддали своє життя".

ВІДЕО ДНЯ

Після цього у центрі Києва підняли український прапор.  

Теми: Зеленськийсвяткування
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