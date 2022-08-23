Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Український прапор знову майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі – Зеленський

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 10:42
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Український державний прапор повернеться на усі тимчасово окуповані території назавжди.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного прапора України у Києві 23 серпня

Пряма мова президента: "Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі….

Синьо-жовтий прапор України знову замайорить там де він має бути по праву – в усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Замайорить назавжди. У Мелітополі над площею Перемоги, там де не може бути прапора тих, хто програє цю війну. У Херсоні на площі Свободи – там не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий".

 
Фото ОПУ

Деталі: Зеленський висловив упевненість, що український прапор буде "на Азовському проспекті в Бердянську та в Скадовську, над ЗАЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку і на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків – там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці українські назви".

Пряма мова президента: "І в Криму – в Ялті, у Керчі, у Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі – український та кримськотатарський прапори. І як би хтось не намагався перекрути історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом".

 
Фото ОПУ

Деталі: На початку виступу Зеленський вшанував хвилиною мовчання усіх героїв, які "за жовтий і блакитний кольори віддали своє життя".

Після цього у центрі Києва підняли український прапор.  

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Зеленськийсвяткування
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду

Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

відеоУ мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах

Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

фотоТрофейний російський "Тигр" вивели на патрулювання у Харкові

Усі новини...
Зеленський
Президент Польщі прибув до Києва
Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові
Зеленського обурило чергове нахабство Росії
Останні новини
00:35
Південна Корея заявила про входження російських літаків у її повітряну буферну зону
23:53
ЗСУ знищили за день п'ять ворожих дронів і вертоліт
23:20
Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду
23:05
У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха
22:56
Сім подій і речей, що стали символами незламності України під час війни
22:48
Економічні новини дня: над економікою єврозони нависла рецесія, Болгарія хоче знову отримувати газ з РФ
22:44
Міноборони висміяло "бавовну" у РФ "через спеку": Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу
22:36
Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова
22:23
Дуда закликав розібрати "Північний потік-2" – це помітили в російському посольстві
22:08
Попри санкції РФ відновлює експорт алмазів в Індію та Європу – Bloomberg
Усі новини...