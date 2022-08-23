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Украинский флаг снова будет развеваться в Херсоне, Крыму, Энергодаре – Зеленский

Ирина БалачукВторник, 23 августа 2022, 10:42
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Украинский государственный флаг вернется на все временно оккупированные территории навсегда.

Источник: президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве 23 августа

Прямая речь президента: "Никогда не признаем чужие цвета на своей земле и в своем небе.

Сине-желтый флаг Украины снова будет развеваться там, где он должен быть по праву – во всех временно оккупированных городах и селах Украины. Будет развеваться навсегда. В Мелитополе над площадью Победы, где не может быть знамени тех, кто проиграет эту войну. В Херсоне на площади Свободы – там не может быть знамени тех, кто не знает, что такое свобода. Там будет сине-желтый".

 
фото опу

Детали: Зеленский выразил уверенность, что украинский флаг будет "на Азовском проспекте в Бердянске и в Скадовске, над ЗАЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Аджигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Алешковских песков – там не может быть знамени тех, кто впервые слышит эти украинские названия".

Прямая речь президента: "И в Крыму – в Ялте, в Керчи, в Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри – украинский и крымскотатарский флаги. И как бы кто-то ни пытался извратить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом".

 
фото опу

Детали: В начале выступления Зеленский почтил минутой молчания всех героев, которые "за желтый и голубой цвета отдали свою жизнь".

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После этого в центре Киева подняли украинский флаг.

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Темы: Зеленскийпразднования
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