Росія завдала ракетного удару по Дніпру, Нікополь обстріляли з "Градів" – ОВА

23 серпня російські війська вдарили з "Градів" по Нікополю і завдали ракетного удару по Дніпру – зруйновано кілька приватних будинків.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Філатова: "Залишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації".

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Оновлено: За інформацією ОВА, російська ракета у Дніпрі зруйнованувала один приватний будинок та пошкодила другий. Без постраждалих. У Нікополі РФ використила три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів".

Пошкоджені водно-спортивний комплекс та кілька приватних будинків. У кількох будинках почалася пожежа. За попередньою інформацією, на Дніпропетровщині також обійшлося без постраждалих. Резніченко додав, що українські військові збили три російські безпілотники-розвідники.