Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія завдала ракетного удару по Дніпру, Нікополь обстріляли з "Градів" – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 11:07
Росія завдала ракетного удару по Дніпру, Нікополь обстріляли з Градів – ОВА
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

23 серпня російські війська вдарили з "Градів" по Нікополю і завдали ракетного удару по Дніпру – зруйновано кілька приватних будинків.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Філатова: алишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації".

Реклама:

Оновлено: За інформацією ОВА, російська ракета у Дніпрі зруйнованувала один приватний будинок та пошкодила другий. Без постраждалих. У Нікополі РФ використила три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів".

 

Пошкоджені водно-спортивний комплекс та кілька приватних будинків. У кількох будинках почалася пожежа. За попередньою інформацією, на Дніпропетровщині також обійшлося без постраждалих. Резніченко додав, що українські військові збили три російські безпілотники-розвідники.

Теми: Дніпровибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних – секретар РНБО
СБУ почала блокувати віртуальні гаманці росіян, які збирають гроші на війну в Україні
Змінити хід війни можна за суму меншу, ніж ціна яхти олігарха РФ – Подоляк
Обстріли Енергодару: загинув працівник ЗАЕС
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: