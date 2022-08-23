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Росія завдала ракетного удару по Дніпру, Нікополь обстріляли з "Градів" – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 11:07
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

23 серпня російські війська вдарили з "Градів" по Нікополю і завдали ракетного удару по Дніпру – зруйновано кілька приватних будинків.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Філатова: алишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації".

Оновлено: За інформацією ОВА, російська ракета у Дніпрі зруйнованувала один приватний будинок та пошкодила другий. Без постраждалих. У Нікополі РФ використила три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів".

 

Пошкоджені водно-спортивний комплекс та кілька приватних будинків. У кількох будинках почалася пожежа. За попередньою інформацією, на Дніпропетровщині також обійшлося без постраждалих. Резніченко додав, що українські військові збили три російські безпілотники-розвідники.

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Теми: Дніпровибухвійна
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