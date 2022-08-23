Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия нанесла ракетный удар по Днепру, Никополь обстреляли с "Градов" – ОВА

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 11:07
Россия нанесла ракетный удар по Днепру, Никополь обстреляли с Градов – ОВА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK КОММАНДИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

23 августа российские войска ударили "Градами" по Никополю и нанесли ракетный удар по Днепру – разрушены несколько частных домов.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Филатова: "Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации".

Реклама:

Обновлено: По информации ОВА, российская ракета в Днепре разрушила один частный дом и повредила другой. Без пострадавших. В Никополе РФ использовала три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов".

 

Поврежден водно-спортивный комплекс и несколько частных домов. В нескольких домах начался пожар. По предварительной информации, в Днепропетровской области также обошлось без пострадавших. Резниченко добавил, что украинские военные сбили три российских беспилотника-разведчика.

Темы: Днепрвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ФСБ запланировала в РФ теракты с массовыми жертвами среди гражданских – секретарь СНБО
СБУ начала блокировать виртуальные кошельки россиян, которые собирают деньги на войну в Украине
Изменить ход войны можно за сумму меньшую, чем цена яхты олигарха РФ – Подоляк
Обстрелы Энергодара: погиб работник ЗАЭС
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: