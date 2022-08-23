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Россия нанесла ракетный удар по Днепру, Никополь обстреляли с "Градов" – ОВА

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 11:07
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK КОММАНДИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

23 августа российские войска ударили "Градами" по Никополю и нанесли ракетный удар по Днепру – разрушены несколько частных домов.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Филатова: "Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации".

Обновлено: По информации ОВА, российская ракета в Днепре разрушила один частный дом и повредила другой. Без пострадавших. В Никополе РФ использовала три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов".

 

Поврежден водно-спортивный комплекс и несколько частных домов. В нескольких домах начался пожар. По предварительной информации, в Днепропетровской области также обошлось без пострадавших. Резниченко добавил, что украинские военные сбили три российских беспилотника-разведчика.

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Темы: Днепрвзрыввойна
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