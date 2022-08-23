СБУ почала блокувати віртуальні гаманці росіян, які збирають гроші на війну в Україні
Служба безпеки України вперше заблокувала віртуальний криптогаманець росіянина, який назбирав у перерахунку понад 800 тис. гривень для потреб російської армії на війну в Україні.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників".
Деталі: Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій окупованого Донбасу.
Арештувати кошти вдалося завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, а також допомозі іноземних криптокомпаній.
Зараз ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію.