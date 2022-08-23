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СБУ начала блокировать виртуальные кошельки россиян, которые собирают деньги на войну в Украине

Станислав ПогориловВторник, 23 августа 2022, 11:17
СБУ начала блокировать виртуальные кошельки россиян, которые собирают деньги на войну в Украине
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины впервые заблокировала виртуальный криптокошелек россиянина, который насобирал в пересчете более 800 тыс. гривень для нужд российской армии на войну в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина РФ, который спонсирует российскую войну в Украине. Этот мужчина называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков".

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Детали: Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций оккупированного Донбасса.

 

Арестовать средства удалось благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, а также помощи иностранных криптокомпаний.

Сейчас эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию.

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Темы: войнаСБУкриптовалюта
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