СБУ начала блокировать виртуальные кошельки россиян, которые собирают деньги на войну в Украине

Служба безопасности Украины впервые заблокировала виртуальный криптокошелек россиянина, который насобирал в пересчете более 800 тыс. гривень для нужд российской армии на войну в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина РФ, который спонсирует российскую войну в Украине. Этот мужчина называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков".

Реклама:

Детали: Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций оккупированного Донбасса.

Арестовать средства удалось благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, а также помощи иностранных криптокомпаний.

Сейчас эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию.