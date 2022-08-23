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Одесити розгорнули 18-метровий прапор України на Воронцовському маяку

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 11:50
Фото Н.Мажарової у Facebook

В Одесі з нагоди Дня державного прапора мешканці міста розгорнули український 18-метровий стяг на Воронцовьскому маяку.

Джерело: організаторка Вишиванкового фестивалю в Одесі Наталя Мажарова у facebook

 

Пряма мова Мажарової: "Сьогодні Одеса перша серед всіх міст підняла прапор України на честь Дня державного прапору України".

 

Деталі: Вона додала, що 18-метровий прапор розгорнули на візитівці Одесі, Воронцовському маяку о 6 ранку.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного прапора України у Києві 23 серпня заявив, що український державний прапор повернеться на усі тимчасово окуповані території назавжди.

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Теми: ОдесаУкраїна
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