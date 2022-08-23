Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесситы развернули 18-метровый флаг Украины на Воронцовском маяке

Станислав ПогориловВторник, 23 августа 2022, 11:50
Фото Н.Мажровой в Facebook

В Одессе по случаю Дня государственного флага жители города развернули украинский 18-метровый стяг на Воронцовском маяке.

Источник: организатор Вышиванкового фестиваля в Одессе Наталья Мажарова в facebook

 

Прямая речь Мажаровой: "Сегодня Одесса первой среди всех городов подняла флаг Украины в честь Дня государственного флага Украины".

 

Детали: Она добавила, что 18-метровый флаг развернули на визитке Одессы, Воронцовском маяке в 6 утра.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве 23 августа заявил, что украинский государственный флаг вернется на все временно оккупированные территории навсегда.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ОдессаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Резников: Худший сценарий войны уже позади

Зеленский: Опасность на ЗАЭС стопроцентная

видео"Завтра важный день и для нашего врага": Зеленский обратился к украинцам

видеоВ сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам

Германия планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО Iris-T и другое оружие – СМИ

фотоТрофейный российский "Тигр" вывели на патрулирование в Харькове

Все новости...
Одесса
У берегов Одесщины обезвредили вторую за сутки мину
Семь судов под погрузку агропродукцией взяли три Одессы
Генсек ООН впервые посетил Одессу
Последние новости
01:28
Россияне нанесли удары по двум районам Харькова – мэр
00:58
Враг ударил по объектам инфраструктуры в Запорожье – ОВА
00:35
Южная Корея заявила о вхождении российских самолетов в ее воздушную буферную зону
23:53
ВСУ уничтожили за день пять вражеских дронов и вертолет
23:20
Резников: Худший сценарий войны уже позади
23:05
В Европе впервые продали на аукционе суперяхту российского олигарха
22:56
Семь событий и вещей, ставших символами несокрушимости Украины во время войны
22:48
Экономические новости дня: над экономикой еврозоны нависла рецессия, Болгария хочет снова получать газ из РФ
22:44
Минобороны высмеяло "бавовну" в РФ "из-за жары": Скоро узнаем, будет ли взрываться от мороза
22:36
Зеленский: Опасность на ЗАЭС стопроцентная
Все новости...