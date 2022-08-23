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Одесситы развернули 18-метровый флаг Украины на Воронцовском маяке

Станислав ПогориловВторник, 23 августа 2022, 11:50
Одесситы развернули 18-метровый флаг Украины на Воронцовском маяке
Фото Н.Мажровой в Facebook

В Одессе по случаю Дня государственного флага жители города развернули украинский 18-метровый стяг на Воронцовском маяке.

Источник: организатор Вышиванкового фестиваля в Одессе Наталья Мажарова в facebook

 

Прямая речь Мажаровой: "Сегодня Одесса первой среди всех городов подняла флаг Украины в честь Дня государственного флага Украины".

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Детали: Она добавила, что 18-метровый флаг развернули на визитке Одессы, Воронцовском маяке в 6 утра.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве 23 августа заявил, что украинский государственный флаг вернется на все временно оккупированные территории навсегда.

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Темы: ОдессаУкраина
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