Одесситы развернули 18-метровый флаг Украины на Воронцовском маяке

В Одессе по случаю Дня государственного флага жители города развернули украинский 18-метровый стяг на Воронцовском маяке.

Источник: организатор Вышиванкового фестиваля в Одессе Наталья Мажарова в facebook

Прямая речь Мажаровой: "Сегодня Одесса первой среди всех городов подняла флаг Украины в честь Дня государственного флага Украины".

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Детали: Она добавила, что 18-метровый флаг развернули на визитке Одессы, Воронцовском маяке в 6 утра.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве 23 августа заявил, что украинский государственный флаг вернется на все временно оккупированные территории навсегда.