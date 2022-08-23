"Намагаємося вбити їх якнайбільше": МЗС Казахстану викликало посла України через заяву про росіян

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України Петра Врублевського і висловило йому протест через його висловлювання про росіян.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, пише "Європейська правда".

"Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться у повідомленні.

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Приводом для виклику посла стало його інтерв'ю від 21 серпня казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову, в якому Врублевський, зокрема, сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Відео з цією фразою широко розійшлося у кремлівських ЗМІ та їхніх сторінках у соцмережах. Проросійські організації в Казахстані навіть вимагали оголосити посла персоною нон грата.

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Зараз на Youtube-каналі Кузаїрова є інтерв'ю з послом, але цих слів у ньому немає, ймовірно, після розголосу було додано урізану версію.