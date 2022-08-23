"Стараемся убить их как можно больше": МИД Казахстана вызвал посла Украины после заявления о россиянах

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины Петра Врублевского и выразило ему протест из-за его высказываний о россиянах.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами", - говорится в сообщении.

Поводом для вызова посла стало его интервью от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Видео с этой фразой широко разошлось в кремлевских СМИ и на их страницах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже потребовали объявить посла персоной нон грата.

Сейчас на Youtube-канале Кузаирова есть интервью с послом, но этих слов в нем нет, вероятно, после огласки была добавлена ​​урезанная версия.