Росіяни на Запоріжжі шантажують людей голодом, щоб наростити темпи паспортизації – Спротив

На окупованих територіях Запорізької області окупанти заблокували виплати малозабезпеченим мешканцям, доки ті не отримають російський паспорт.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Центр національного спротиву: "Окупаційна адміністрація заблокувала соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам, а єдиною умовою для отримання виплат з боку РФ є отримання паспорта окупанта".

Деталі: У Спротиві нагадали, що, згідно з нормами міжнародного права, забезпечення життєдіяльності окупованих територій лягає на плечі окупанта. А вимога отримувати паспорт РФ є воєнним злочином.

"Фактично росіяни створюють штучний голод аби наростити темпи паспортизації, бо добровільно люди в переважній більшості відмовляються брати цю макулатуру", – підсумували у Центрі національного спротиву.

Деталі: Також повідомляється, що росіяни продовжують звозити своїх "спеціалістів" на окуповані території, бо не довіряють місцевим колаборантам.

Зокрема, відповідальний за співпрацю з федеральними органами від губернатора Вологодської області Олексій Лисов став т.зв. заступником керівника ради міністрів з інфраструктури Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

А заступником т.зв. міністра праці та соцполітики в окупаційному уряді Запорізької області став Євген Маркелов, який до цього працював дрібним чиновником в Краснодарському краї.

Спротив зауважує, що загалом на ТОТ майже всі керівні посади займають росіяни. Крім того, Кремль звозить до окупованих територій лікарів, комунальників, вчителів.