Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни на Запоріжжі шантажують людей голодом, щоб наростити темпи паспортизації – Спротив

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 12:26
Росіяни на Запоріжжі шантажують людей голодом, щоб наростити темпи паспортизації – Спротив
Фото pixabay.com

На окупованих територіях Запорізької області окупанти заблокували виплати малозабезпеченим мешканцям, доки ті не отримають російський паспорт.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Центр національного спротиву: "Окупаційна адміністрація заблокувала соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам, а єдиною умовою для отримання виплат з боку РФ є отримання паспорта окупанта".

Реклама:

Деталі: У Спротиві нагадали, що, згідно з нормами міжнародного права, забезпечення життєдіяльності окупованих територій лягає на плечі окупанта. А вимога отримувати паспорт РФ є воєнним злочином.

"Фактично росіяни створюють штучний голод аби наростити темпи паспортизації, бо добровільно люди в переважній більшості відмовляються брати цю макулатуру", – підсумували у Центрі національного спротиву.

Деталі: Також повідомляється, що росіяни продовжують звозити своїх "спеціалістів" на окуповані території, бо не довіряють місцевим колаборантам.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, відповідальний за співпрацю з федеральними органами від губернатора Вологодської області Олексій Лисов став т.зв. заступником керівника ради міністрів з інфраструктури Запорізької області.

А заступником т.зв. міністра праці та соцполітики в окупаційному уряді Запорізької області став Євген Маркелов, який до цього працював дрібним чиновником в Краснодарському краї.

Спротив зауважує, що загалом на ТОТ майже всі керівні посади займають росіяни. Крім того, Кремль звозить до окупованих територій лікарів, комунальників, вчителів.  

Теми: Запорізька областьокупаціяпаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Запорізька область
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: