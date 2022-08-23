Россияне на Запорожье шантажируют людей голодом, чтобы нарастить темпы паспортизации – Сопротивление

На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты заблокировали выплаты малообеспеченным жителям, пока те не получат российский паспорт.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Центр национального сопротивления: "Оккупационная администрация заблокировала социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственным условием для получения выплат со стороны РФ является получение паспорта оккупанта".

Детали: В Сопротивлении напомнили, что согласно нормам международного права обеспечение жизнедеятельности оккупированных территорий ложится на плечи оккупанта. А требование брать паспорт РФ является военным преступлением.

"Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру", – подытожили в Центре национального сопротивления.

Детали: Также сообщается, что россияне продолжают свозить своих "специалистов" на оккупированные территории, потому что не доверяют местным коллаборантам.

В частности, ответственный за сотрудничество с федеральными органами от губернатора Вологодской области Алексей Лысов стал т.н. заместителем руководителя совета министров по инфраструктуре Запорожской области.

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А заместителем т.н. министра труда и соцполитики в оккупационном правительстве Запорожской области стал Евгений Маркелов, до этого работавший мелким чиновником в Краснодарском крае.

Сопротивление отмечает, что в целом на ТОТ почти все руководящие должности занимают россияне. Кроме того, Кремль свозит на оккупированные территории врачей, коммунальщиков, учителей.