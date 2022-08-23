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Російські загарбники вбили 133 українських спортсменів – міністр

Мазуренко Альона Вівторок, 23 серпня 2022, 13:01

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що російські загарбники вбили 133 українських спортсменів і тренерів з початку повномасштабного вторгнення. 

Джерело: міністр молоді та спорту на своїй сторінці у Facebook

Пряма мова: "На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн.

Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів.

Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів".

Деталі: Міністр додав, що відеоролик "Янголи спорту" створений Міністерством молоді та спорту спільно зі Спортивним комітетом України.

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Теми: війнаспорт
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