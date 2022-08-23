Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські загарбники вбили 133 українських спортсменів – міністр

Альона Мазуренко Вівторок, 23 серпня 2022, 13:01
Російські загарбники вбили 133 українських спортсменів – міністр

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що російські загарбники вбили 133 українських спортсменів і тренерів з початку повномасштабного вторгнення. 

Джерело: міністр молоді та спорту на своїй сторінці у Facebook

Пряма мова: "На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн.

Реклама:

Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів.

Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів".

Деталі: Міністр додав, що відеоролик "Янголи спорту" створений Міністерством молоді та спорту спільно зі Спортивним комітетом України.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: війнаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
війна
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: