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Российские захватчики убили 133 украинских спортсмена – министр

Мазуренко Алена Вторник, 23 августа 2022, 13:01

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что российские захватчики убили 133 украинских спортсмена и тренера с начала полномасштабного вторжения.

Источник: министр молодежи и спорта на своей странице в Facebook

Прямая речь: "В честь их спортивных побед больше не будет подниматься флаг и не будет раздаваться гимн.

Россия вторглась в Украину и оборвала их жизнь. 133 спортсмена и тренера погибли на поле боя и от вражеских снарядов.

Мы никогда вас не забудем и никогда не простим врагу. Завоевываем победы ради памяти о наших Ангелах".

Детали: Министр добавил, что видеоролик "Ангелы спорта" создан Министерством молодежи и спорта совместно со Спортивным комитетом Украины.

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Темы: войнаспорт
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