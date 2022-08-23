Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские захватчики убили 133 украинских спортсмена – министр

Алена МазуренкоВторник, 23 августа 2022, 13:01
Российские захватчики убили 133 украинских спортсмена – министр

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что российские захватчики убили 133 украинских спортсмена и тренера с начала полномасштабного вторжения.

Источник: министр молодежи и спорта на своей странице в Facebook

Прямая речь: "В честь их спортивных побед больше не будет подниматься флаг и не будет раздаваться гимн.

Реклама:

Россия вторглась в Украину и оборвала их жизнь. 133 спортсмена и тренера погибли на поле боя и от вражеских снарядов.

Мы никогда вас не забудем и никогда не простим врагу. Завоевываем победы ради памяти о наших Ангелах".

Детали: Министр добавил, что видеоролик "Ангелы спорта" создан Министерством молодежи и спорта совместно со Спортивным комитетом Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: