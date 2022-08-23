"Ні, ми – добровольці": розвідка оприлюднила методички окупантів для "своїх"

Розвідка оприлюднила "методичні рекомендації", які розробили окупанти для пропаганди у Запорізькій та Херсонській областях.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно ГУР: "З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію "Единая Россия". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії".

Деталі: У преамбулі зазначено, що "документ розповсюджується виключно для інструкторів, афільованих керівництвом партії і не може бути переданий на ознайомлення третім особам".

Згідно з опублікованим розвідкою документом, окупантам дозволений "збір матеріальних коштів у населення", однак заборонено брати харчові продукти та медикаменти через часті випадки отруєння.

Документ також містить перелік питань, які найчастіше ставлять окупантам:

Я не хочу жити в РФ – Ви просто боїтеся. РФ країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції);

Чому ви це робите, вам платять? – Ні, ми добровольці (не члени партії);

Кажуть, що в РФ злидні – Це брехня, в РФ майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль;

Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? – З метою вашого захисту і безпеки. Невже Зеленський нас ненавидить? – Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він "наркоман");

В Криму все спокійно? – Так, завдяки армії РФ кримчани давно не чули звуки стрілянини.