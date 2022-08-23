"Ні, ми – добровольці": розвідка оприлюднила методички окупантів для "своїх"

Розвідка оприлюднила "методичні рекомендації", які розробили окупанти для пропаганди у Запорізькій та Херсонській областях.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно ГУР: "З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію "Единая Россия". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії".

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Деталі: У преамбулі зазначено, що "документ розповсюджується виключно для інструкторів, афільованих керівництвом партії і не може бути переданий на ознайомлення третім особам".

Згідно з опублікованим розвідкою документом, окупантам дозволений "збір матеріальних коштів у населення", однак заборонено брати харчові продукти та медикаменти через часті випадки отруєння.

Документ також містить перелік питань, які найчастіше ставлять окупантам:

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