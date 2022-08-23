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"Нет, мы – добровольцы": разведка обнародовала методички оккупантов для "своих"

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 13:11
Эмблема разведки

Разведка обнародовала "методические рекомендации", разработанные оккупантами для пропаганды в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно ГУР: "Из документа следует, что единственным органом, курирующим работу оккупационных администраций на захваченных украинских территориях определена кремлевская партия "Единая Россия". Любые другие организации могут появляться по согласованию и жесткому контролю путинской партии".

Детали: В преамбуле указано, что "документ распространяется исключительно для инструкторов, аффилированных руководством партии и не может быть передан на ознакомление третьим лицам".

Согласно опубликованному разведкой документу, оккупантам разрешен "сбор материальных средств у населения", однако запрещено брать пищевые продукты и медикаменты из-за частых случаев отравления.

Документ также содержит перечень вопросов, которые чаще всего задают оккупантам:

  • Я не хочу жить в РФ – Вы просто боитесь. РФ страна больших возможностей (уведомить органы военной полиции);
  • Почему вы это делаете, вам платят? – Нет, мы добровольцы (не члены партии);
  • Говорят, что в РФ нищета – это ложь, в РФ почти каждый может позволить себе личный автомобиль;
  • Почему военная техника находится рядом с домами? – В целях вашей защиты и безопасности.
  • Неужели Зеленский нас ненавидит? – Зеленский ничего не решает, все решают кураторы из США (вспомнить, что он наркоман).
      
      
      
      
      
      
      
     

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Темы: Росcияоккупацияразведка
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