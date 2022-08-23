"Нет, мы – добровольцы": разведка обнародовала методички оккупантов для "своих"

Разведка обнародовала "методические рекомендации", разработанные оккупантами для пропаганды в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно ГУР: "Из документа следует, что единственным органом, курирующим работу оккупационных администраций на захваченных украинских территориях определена кремлевская партия "Единая Россия". Любые другие организации могут появляться по согласованию и жесткому контролю путинской партии".

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Детали: В преамбуле указано, что "документ распространяется исключительно для инструкторов, аффилированных руководством партии и не может быть передан на ознакомление третьим лицам".

Согласно опубликованному разведкой документу, оккупантам разрешен "сбор материальных средств у населения", однако запрещено брать пищевые продукты и медикаменты из-за частых случаев отравления.

Документ также содержит перечень вопросов, которые чаще всего задают оккупантам:

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