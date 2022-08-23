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Окупанти повідомили про влучання снаряду в штаб Пушиліна у Донецьку

Мазуренко Альона Вівторок, 23 серпня 2022, 13:22
фото: росЗМІ та окупантів

Окупаційна влада та пропагандисти заявили про пряме влучання в будівлю "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, що в центрі Донецька. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що у будівлю ватажка так званої "ДНР" в окупованому Донецьку влучив снаряд.

У будівлі почалася пожежа.

Водночас російський "Интерфакс" пише із посиланням на джерела, що сам Пушилін унаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці".

Сам неушкоджений терорист навіть написав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.

 
скриншот із відео

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Теми: ПушилінДонецькобстрілвійна
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