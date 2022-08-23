Окупанти повідомили про влучання снаряду в штаб Пушиліна у Донецьку

Окупаційна влада та пропагандисти заявили про пряме влучання в будівлю "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, що в центрі Донецька.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що у будівлю ватажка так званої "ДНР" в окупованому Донецьку влучив снаряд.

У будівлі почалася пожежа.

Водночас російський "Интерфакс" пише із посиланням на джерела, що сам Пушилін унаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці".

Сам неушкоджений терорист навіть написав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.

скриншот із відео