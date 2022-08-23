Окупанти повідомили про влучання снаряду в штаб Пушиліна у Донецьку
Вівторок, 23 серпня 2022, 13:22
Окупаційна влада та пропагандисти заявили про пряме влучання в будівлю "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, що в центрі Донецька.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: Пропагандисти повідомляють, що у будівлю ватажка так званої "ДНР" в окупованому Донецьку влучив снаряд.
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У будівлі почалася пожежа.
Водночас російський "Интерфакс" пише із посиланням на джерела, що сам Пушилін унаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці".
Сам неушкоджений терорист навіть написав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.
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