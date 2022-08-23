Оккупанты сообщили о попадании снаряда в штаб Пушилина в Донецке

Оккупационные власти и пропагандисты заявили о прямом попадании снаряда в здание "администрации" предводителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в центре Донецка.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Пропагандисты сообщают, что в здание главаря так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке попал снаряд.

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В здании начался пожар.

В то же время, российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на источники, что сам Пушилин в результате удара не пострадал и "находится в безопасном месте".

Сам невредимый террорист даже написал видеообращение на фоне поврежденного здания.

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