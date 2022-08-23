Словаччина передасть Україні 30 БМП, відправлення танків не розглядається

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1, а натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Як мінімум одну машину ми отримаємо до кінця року", - сказав глава Міноборони з приводу постачання до Словаччини танків Leopard 2A4.

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Інші німецькі танки очікуються наступного року. Також буде поставлено необхідні боєприпаси, запасні частини та комплексне навчання.

Надь також заперечив інформацію, що Словаччина надішле Україні 30 танків Т-72. "На даний момент ми не розглядаємо можливість відправлення танків Т-72 в Україну", - сказав він.

Про можливе відправлення словацьких танків до України раніше повідомило видання Business Insider.

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Раніше Надь заперечив інформацію про те, що його країна вже передала Україні винищувачі МіГ-29.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.