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Словаччина передасть Україні 30 БМП, відправлення танків не розглядається

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 15:58
ПРАПОР СЛОВАЧЧИНИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1, а натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Як мінімум одну машину ми отримаємо до кінця року", - сказав глава Міноборони з приводу постачання до Словаччини танків Leopard 2A4.

Інші німецькі танки очікуються наступного року. Також буде поставлено необхідні боєприпаси, запасні частини та комплексне навчання.

Надь також заперечив інформацію, що Словаччина надішле Україні 30 танків Т-72. "На даний момент ми не розглядаємо можливість відправлення танків Т-72 в Україну", - сказав він.

Про можливе відправлення словацьких танків до України раніше повідомило видання Business Insider.

Раніше Надь заперечив інформацію про те, що його країна вже передала Україні винищувачі МіГ-29.

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Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

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Теми: СловаччинаУкраїна
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