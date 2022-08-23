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Словакия передаст Украине 30 БМП, отправка танков не рассматривается

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 15:58
Словакия передаст Украине 30 БМП, отправка танков не рассматривается
Флаг Словакии, ФОТО: GETTY IMAGES

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1, а получит от Германии 15 танков Leopard 2A4.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Как минимум одну машину мы получим до конца года", - сказал глава Минобороны по поводу поставок в Словакию танков Leopard 2A4.

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Остальные немецкие танки ожидаются в следующем году. Также будут поставлены необходимые боеприпасы, запасные части и комплексное обучение.

Надь также опроверг информацию, что Словакия пришлет Украине 30 танков Т-72. "На данный момент мы не рассматриваем возможность отправки танков Т-72 в Украину", – сказал он.

О возможной отправке словацких танков в Украину ранее сообщило издание Business Insider.

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Ранее Надь опроверг, что его страна уже передала Украине истребители МиГ-29.

Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что его страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

Темы: СловакияУкраина
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