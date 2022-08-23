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Резніков: Україна – більше не пострадянська країна Європи

"Українська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 16:47
Резніков: Україна – більше не пострадянська країна Європи
Олексій Резніков, BBC

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна більше не є пострадянською країною та повернула свою історичну позицію в родині європейських народів.

Джерело: Резніков в Atlantic Council

Пряма мова: "Через півроку після початку російського вторгнення стало очевидно, що Україна більше не є пострадянською державою. Натомість Україна повернула свою історичну позицію в родині європейських народів.

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Україна вже надала достатньо доказів того, що Росія відступить, коли зустріне серйозний опір. Неодноразово російські війська відповідали на невдачі на полі бою відступами, замаскованими під жестами доброї волі". 

Деталі: Резніков додав, що громадянам країни-агресора мають відмовляти у видачі туристичних віз Шенгенської зони, а в’їзд до ЄС повинні дозволити лише в гуманітарних випадках. На його думку, є чимало свідчень, що більшість росіян підтримують війну проти України. 

Теми: РезніковМіноборони
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