Резніков: Україна – більше не пострадянська країна Європи

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна більше не є пострадянською країною та повернула свою історичну позицію в родині європейських народів.

Джерело: Резніков в Atlantic Council

Пряма мова: "Через півроку після початку російського вторгнення стало очевидно, що Україна більше не є пострадянською державою. Натомість Україна повернула свою історичну позицію в родині європейських народів.

Реклама:

Україна вже надала достатньо доказів того, що Росія відступить, коли зустріне серйозний опір. Неодноразово російські війська відповідали на невдачі на полі бою відступами, замаскованими під жестами доброї волі".

Деталі: Резніков додав, що громадянам країни-агресора мають відмовляти у видачі туристичних віз Шенгенської зони, а в’їзд до ЄС повинні дозволити лише в гуманітарних випадках. На його думку, є чимало свідчень, що більшість росіян підтримують війну проти України.