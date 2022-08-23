Резніков: Україна – більше не пострадянська країна Європи

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна більше не є пострадянською країною та повернула свою історичну позицію в родині європейських народів.

Джерело: Резніков в Atlantic Council

Пряма мова: "Через півроку після початку російського вторгнення стало очевидно, що Україна більше не є пострадянською державою. Натомість Україна повернула свою історичну позицію в родині європейських народів.

Україна вже надала достатньо доказів того, що Росія відступить, коли зустріне серйозний опір. Неодноразово російські війська відповідали на невдачі на полі бою відступами, замаскованими під жестами доброї волі".

Деталі: Резніков додав, що громадянам країни-агресора мають відмовляти у видачі туристичних віз Шенгенської зони, а в’їзд до ЄС повинні дозволити лише в гуманітарних випадках. На його думку, є чимало свідчень, що більшість росіян підтримують війну проти України.