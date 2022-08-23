Резников: Украина – больше не постсоветская страна Европы

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина больше не является постсоветской страной и вернула свою историческую позицию в семье европейских народов.

Источник: Резников в Atlantic Council

Прямая речь: "Через полгода после начала российского вторжения стало очевидно, что Украина больше не является постсоветским государством. Украина вернула свою историческую позицию в семье европейских народов.

Реклама:

Украина уже предоставила достаточно доказательств, что Россия отступит, когда встретит серьезное сопротивление. Неоднократно российские войска отвечали на неудачи на поле боя отступлениями, замаскированными под жесты доброй воли".

Детали: Резников добавил, что гражданам страны-агрессора должны отказывать в выдаче туристических виз Шенгенской зоны, а въезд в ЕС должны разрешить только в гуманитарных случаях. По его мнению, есть немало свидетельств, что большинство россиян поддерживают войну против Украины.