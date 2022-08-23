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Резников: Украина – больше не постсоветская страна Европы

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 16:47
Алексей Резников, BBC

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина больше не является постсоветской страной и вернула свою историческую позицию в семье европейских народов.

Источник: Резников в Atlantic Council

Прямая речь: "Через полгода после начала российского вторжения стало очевидно, что Украина больше не является постсоветским государством. Украина вернула свою историческую позицию в семье европейских народов.

Украина уже предоставила достаточно доказательств, что Россия отступит, когда встретит серьезное сопротивление. Неоднократно российские войска отвечали на неудачи на поле боя отступлениями, замаскированными под жесты доброй воли".

Детали: Резников добавил, что гражданам страны-агрессора должны отказывать в выдаче туристических виз Шенгенской зоны, а въезд в ЕС должны разрешить только в гуманитарных случаях. По его мнению, есть немало свидетельств, что большинство россиян поддерживают войну против Украины.

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Темы: РезниковМинобороны
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