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Резников: Украина – больше не постсоветская страна Европы

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 16:47
Резников: Украина – больше не постсоветская страна Европы
Алексей Резников, BBC

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина больше не является постсоветской страной и вернула свою историческую позицию в семье европейских народов.

Источник: Резников в Atlantic Council

Прямая речь: "Через полгода после начала российского вторжения стало очевидно, что Украина больше не является постсоветским государством. Украина вернула свою историческую позицию в семье европейских народов.

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Украина уже предоставила достаточно доказательств, что Россия отступит, когда встретит серьезное сопротивление. Неоднократно российские войска отвечали на неудачи на поле боя отступлениями, замаскированными под жесты доброй воли".

Детали: Резников добавил, что гражданам страны-агрессора должны отказывать в выдаче туристических виз Шенгенской зоны, а въезд в ЕС должны разрешить только в гуманитарных случаях. По его мнению, есть немало свидетельств, что большинство россиян поддерживают войну против Украины.

Темы: РезниковМинобороны
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