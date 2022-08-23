Росіяни обстрілюють склади із золою Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу – ГУР
Українські розвідники повідомляють, що російські окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу.
Джерело: Головне управління розвідки
Дослівно: "Рашисти використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство.
Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС.
Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.
При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.
Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара".
Деталі: У ГУР додали, що моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації.
У відомстві повідомлють, що російські загарбники намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".