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Росіяни обстрілюють склади із золою Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу – ГУР

Альона Мазуренко Вівторок, 23 серпня 2022, 17:53
Росіяни обстрілюють склади із золою Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу – ГУР

Українські розвідники повідомляють, що російські окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу. 

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Рашисти використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство.

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Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС.

Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.

При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

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Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара".

Деталі: У ГУР додали, що моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації.

У відомстві повідомлють, що російські загарбники намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Теми: Запоріжжярозвідкаокупаціявійна
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