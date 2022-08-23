Россияне обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли – ГУР

Украинские разведчики сообщают, что российские оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "Рашисты используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество".

Минометные обстрелы пригородов Энергодара недавно имеют конкретную цель: золоотвали Запорожской ТЭС.

Это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.

При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара".

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Детали: В ГУР добавили, что мониторинг радиационного фона, проводимого вблизи атомной станции, указывает на повышение уровня радиации.

В ведомстве сообщают, что российские захватчики пытаются представить эти данные как результат мифических "обстрелов со стороны ВСУ".