Россияне обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли – ГУР
Украинские разведчики сообщают, что российские оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
Источник: Главное управление разведки
Дословно: "Рашисты используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество".
Минометные обстрелы пригородов Энергодара недавно имеют конкретную цель: золоотвали Запорожской ТЭС.
Это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.
При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.
В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара".
Детали: В ГУР добавили, что мониторинг радиационного фона, проводимого вблизи атомной станции, указывает на повышение уровня радиации.
В ведомстве сообщают, что российские захватчики пытаются представить эти данные как результат мифических "обстрелов со стороны ВСУ".