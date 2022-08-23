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Чергова "бавовна" в Росії: "через спеку" спалахнули боєприпаси, йде евакуація

Євген КізіловВівторок, 23 серпня 2022, 18:20
Чергова бавовна в Росії: через спеку спалахнули боєприпаси, йде евакуація
ілюстративне фото, Getty Images

У Білгородській області Росії горять боєприпаси, евакуюють населення. Місцева влада стверджує, що нібито це під яскравим сонцем "спрацював ефект лінзи".

Джерело: губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери".

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Деталі: Гладков заспокоює, що "постраждалих немає".

За його словами, частина селян евакуювалася самостійно, частину – вивезли до санаторію.

 

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Теми: вибухРосіявійна
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