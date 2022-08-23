Чергова "бавовна" в Росії: "через спеку" спалахнули боєприпаси, йде евакуація
Вівторок, 23 серпня 2022, 18:20
У Білгородській області Росії горять боєприпаси, евакуюють населення. Місцева влада стверджує, що нібито це під яскравим сонцем "спрацював ефект лінзи".
Джерело: губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери".
Реклама:
Деталі: Гладков заспокоює, що "постраждалих немає".
За його словами, частина селян евакуювалася самостійно, частину – вивезли до санаторію.
ВІДЕО ДНЯ