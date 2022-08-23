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Очередная "бавовна" в России: "из-за жары" вспыхнули боеприпасы, идет эвакуация

Евгений КизиловВторник, 23 августа 2022, 18:20
Иллюстативное фото, Getty ages

В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местная власть утверждает, что якобы это под ярким солнцем "сработал эффект линзы".

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры".

Детали: Гладков успокаивает, что "пострадавших нет".

По его словам, часть сельчан эвакуировалась самостоятельно, часть – вывезли в санаторий.

 

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Темы: взрывРосcиявойна
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