Очередная "бавовна" в России: "из-за жары" вспыхнули боеприпасы, идет эвакуация
Вторник, 23 августа 2022, 18:20
В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местная власть утверждает, что якобы это под ярким солнцем "сработал эффект линзы".
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Прямая речь: "В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры".
Детали: Гладков успокаивает, что "пострадавших нет".
По его словам, часть сельчан эвакуировалась самостоятельно, часть – вывезли в санаторий.