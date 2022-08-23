Прем’єр Бельгії: Про Україну не забувають, але треба готуватись до затяжного конфлікту

Прем’єр-міінстр Бельгії Александр де Кроо заперечив, що в світі починають забувати про Україну і запевнив Київ у подальшій підтримці.

Про це він заявив під час виступу на другому саміті Кримської платформи, пише "Європейська правда".

"Ми зібралися тут, щоб підтвердити, що Крим є невіддільною частиною України і надіслати месидж президенту Путіну, що той, хто порушує міжнародне право, він понесе відповідальність за наслідки своїх дій" - наголосив де Кроо.

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За його словами, Бельгія підтримує Україну і продовжуватиме це робити.

"На жаль, ми маємо готуватися до затяжного конфлікту, оскільки ця агресія перетворюється на війну на виснаження. Хтось каже, що потроху Україну починають забувати, але я хочу заперечити: ми продовжуємо підтримувати Україну, її керівництво та населення" - сказав прем’єр Бельгії.

"Наша багатовимірна підтримка залишатиметься безумовною. Ми вже ухвалили сім пакетів санкцій і продовжуємо роботу над восьмим пакетом, разом з партнерами ми будемо сприяти подальшій економічній, військовій підтримці України" - наголосив він.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО запевнив Україну в подальшій підтримці, яка триватиме стільки, скільки буде потрібно.