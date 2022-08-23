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Премьер Бельгии: об Украине не забывают, но нужно готовиться к затяжному конфликту

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 19:27

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо возразил, что в мире начинают забывать об Украине и заверил Киев в дальнейшей поддержке.

Об этом он заявил во время выступления на втором саммите Крымской платформы, пишет "Европейская правда".

"Мы собрались здесь, чтобы подтвердить, что Крым является неотъемлемой частью Украины и прислать мессидж президенту Путину, что нарушающий международное право он понесет ответственность за последствия своих действий" - подчеркнул де Кроо.

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По его словам, Бельгия поддерживает Украину и будет продолжать это делать.

"К сожалению, мы должны готовиться к затяжному конфликту, поскольку эта агрессия превращается в войну в истощение. Кто-то говорит, что понемногу Украину начинают забывать, но я хочу возразить: мы продолжаем поддерживать Украину, ее руководство и население", - сказал премьер Бельгии.

"Наша многомерная поддержка будет оставаться безусловной. Мы уже приняли семь пакетов санкций и продолжаем работу над восьмым пакетом, вместе с партнерами мы будем способствовать дальнейшей экономической, военной поддержке Украины", - подчеркнул он.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО заверил Украину в дальнейшей поддержке, которая продлится столько, сколько потребуется.

Темы: КрымоккупацияБельгия
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