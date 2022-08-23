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Генштаб: Росіяни намагалися просунутися на трьох напрямках – без успіху

Роман ПетренкоВівторок, 23 серпня 2022, 19:30
ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Український генштаб повідомив, що російські окупанти без успіху наступали на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу 23 серпня

Деталі: За даними ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Окупанти задіяли ствольну артилерію для обстрілів неподалік Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Соснівка, Протопопівка, Слатине, Циркуни, Харків, Петрівка, Великі Проходи, Руські Тишки, Питомник та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Питомника, Костянтинівки та Верхнього Салтова. З метою виконання завдань розвідки та коригування вогню артилерії задіяв БпЛА.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного. Завдав авіаційних ударів біля Богородичного. В районі Нової Дмитрівки вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку вогневого впливу з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба. Здійснював розвідку позицій наших військ БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку зафіксовано вогневе ураження територій в районах Бахмута, Бахмутського і Кодеми. Завдав авіаційних ударів неподалік Соледара та Бахмута.

Окупанти здійснили невдалу спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Зайцеве, відійшли.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках населених пунктів Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцеве та Курдюмівка, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку противник продовжив обстріли із всього спектру артилерійського озброєння поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Новобахмутівки та Невельського. Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки і Красногорівки.

Наступальними діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках населених пунктів Красногорівка, Первомайське і Невельське, успіху не мав, хаотично відступив.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Павлівки та Великої Новосілки. Невдало намагався покращити тактичне положення у напрямках Новомихайлівки та Золотої Ниви.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив у районах населених пунктів Щербаки, Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль та Вишневе. Противник завдав авіаційних ударів біля Малинівки, Залізничного та Времівка.

На Південнобузькому напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Прибузьке, Лупареве, Мирне, Новогригорівка, Червона Долина, Первомайське, Киселівка, Любомирівка, Андріївка, Новоолександрівка, Миколаївка, Князівка та Іванівка.

Завдав авіаударів біля Трудолюбівки, Андріївки та Новогригорівки. Для розвідки позицій наших військ та корегування вогню артилерії противник активно задіював БпЛА.

Корабельне угруповання окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

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Теми: Генштабвійна
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