Генштаб: Россияне пытались продвинуться на трех направлениях – без успеха

Украинский генштаб сообщил, что российские оккупанты без успеха наступали на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлении.

Источник: сводка генштаба 23 августа

Детали: По данным ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов недалеко от Николаевки и Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Большие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. В целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии был задействован БПЛА.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиаудары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении огневого воздействия по артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА.

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На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационных ударов недалеко от Соледара и Бахмута.

Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледарь, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки и Красногоровки.

Наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

В Запорожском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Противник нанес авиационные удары возле Малиновки, Железнодорожного и Времовка.

На Южнобужском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригорьевка, Красная Долина, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Андреевка, Новоалександровка, Николаевка, Княжевка и Ивановка.

Нанес авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

Корабельная группировка оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.