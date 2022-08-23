В сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам

На YouTube опубликовали эксклюзивные кадры, на которых Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" накрывает противотанковыми управляемыми ракетами российские позиции на северо-восточном фронте.

Источник: проект "Украинский свидетель"

Детали: Эти кадры были сняты весной 2022 года, но чтобы не выдавать непосредственные позиции военных и их тактику, обнародованы они только сейчас, 4 месяца спустя.

На видео 3 штурмовой батальон 2-й роты ДУК "Правый сектор". Локация – северо-восточный фронт, апрель 2022 года. В сюжете вы можете увидеть, как проходит подготовка перед выполнением боевой задачи: сначала командир проводит развод, затем подразделение празднует Пасху. После этого бойцы получают инструктаж и отправляются на позицию.

Подразделение занимает позицию и начинает отрабатывать по российской бронетехнике. Выполнив задачу, быстро покидает позицию.

После выполнения боевой задачи военные делятся радиоперехватом разговоров русских военных: "Внимательнее будь. *обанный пикап, на пикапе гоняет ПТУРка". Смеются и даже делают на машине соответствующую надпись.

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