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В сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам

Евгений КизиловВторник, 23 августа 2022, 20:38

На YouTube опубликовали эксклюзивные кадры, на которых Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" накрывает противотанковыми управляемыми ракетами российские позиции на северо-восточном фронте.

Источник: проект "Украинский свидетель"

Детали: Эти кадры были сняты весной 2022 года, но чтобы не выдавать непосредственные позиции военных и их тактику, обнародованы они только сейчас, 4 месяца спустя.

На видео 3 штурмовой батальон 2-й роты ДУК "Правый сектор". Локация – северо-восточный фронт, апрель 2022 года. В сюжете вы можете увидеть, как проходит подготовка перед выполнением боевой задачи: сначала командир проводит развод, затем подразделение празднует Пасху. После этого бойцы получают инструктаж и отправляются на позицию.

Подразделение занимает позицию и начинает отрабатывать по российской бронетехнике. Выполнив задачу, быстро покидает позицию.

После выполнения боевой задачи военные делятся радиоперехватом разговоров русских военных: "Внимательнее будь. *обанный пикап, на пикапе гоняет ПТУРка". Смеются и даже делают на машине соответствующую надпись.

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Темы: Правый секторвойнаоружие
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