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Зеленский: Опасность на ЗАЭС стопроцентная

Евгений КизиловВторник, 23 августа 2022, 22:36
Зеленский: Опасность на ЗАЭС стопроцентная
Владимир Зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас крайне опасна.

Источник: Зеленский по итогам саммита Крымской платформы

Прямая речь: "Атомная электростанция работает. Выбросов на сегодняшний день там не было. Опасность – стопроцентная! Даже не 99% - 100%! Потому что мы не контролируем именно то, что там происходит".

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Детали: По его словам, оккупанты в тайне от персонала АЭС "что-то завозили" на станцию, и это может быть "что угодно", даже мины.

Зеленский уверен, что мир должен поставить России ультиматум, чтобы она оставила в покое ЗАЭС, вывезла оттуда свою технику, бомбы и оружие.

Кроме того, добавил президент, Россия пыталась отсоединить станцию ​​от электросетей, но, к счастью, этого не произошло. "Будем верить, что они услышали, что это опасно для всего мира", - отметил он.

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Темы: ЗАЭСЗеленский
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