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Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду

Євген КізіловВівторок, 23 серпня 2022, 23:20
Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду
Олексій резніков, Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна уже перетнула межу, коли можна було очікувати "найгірший сценарій" розвитку війни з Росією.

Джерело: Резнікова в інтерв'ю CNN

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут, міністр сказав, що "найгірший сценарій" подій в Україні уже позаду.

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Резніков вважає, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, тому що починає контрнаступ в іншому напрямку.

Пряма мова: "Ми перебуваємо на стадії стабілізації на полі бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми утворили там багато хороших засобів стримування".

Теми: Резніковвійна
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