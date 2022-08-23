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Резников: Худший сценарий войны уже позади

Евгений КизиловВторник, 23 августа 2022, 23:20
Резников: Худший сценарий войны уже позади
Алексей резников, Getty Images

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией.

Источник: Резникова в интервью CNN

Детали: Отвечая на вопрос, заходит ли российско-украинская война в тупик, министр сказал, что "худший сценарий" событий в Украине уже позади.

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Резников считает, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, потому что начинает контрнаступление в другом направлении.

Прямая речь: "Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания".

Темы: Резниковвойна
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