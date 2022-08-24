Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер

Росіяни вдарили по двох районах Харкова – Шевченківському і Новобаварському.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Близько опівночі Терехов повідомив про третій за день обстріл Шевченківського району, в результаті чого виникла пожежа.

Інформації про постраждалих на час оприлюднення інформації не було.

Згодом Терехов повідомив про те, що під обстрілом перебуває Новобаварський район.

"Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", – ідеться в повідомленні міського голови.