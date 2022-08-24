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Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер

Ольга Глущенко Середа, 24 серпня 2022, 01:28
Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер
ілюстративне фото обстрілів ДСНС

Росіяни вдарили по двох районах Харкова – Шевченківському і Новобаварському.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Близько опівночі Терехов  повідомив про третій за день обстріл Шевченківського району, в результаті чого виникла пожежа.

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Інформації про постраждалих на час оприлюднення інформації не було.

Згодом Терехов повідомив про те, що під обстрілом перебуває Новобаварський район.

"Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", – ідеться в повідомленні міського голови.

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Теми: Харківобстрілвійна
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