Россияне нанесли удары по двум районам Харькова – мэр

Россияне ударили по двум районам Харькова – Шевченковскому и Новобаварскому.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Около полуночи Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района, в результате чего возник пожар.

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Информации о пострадавших во время обнародования информации не было.

Впоследствии Терехов сообщил о том, что под обстрелом находится Новобаварский район.

"Прилеты в несколько адресов. О пострадавших пока информации нет", – говорится в сообщении городского главы.