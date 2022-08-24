Россияне нанесли удары по двум районам Харькова – мэр
Среда, 24 августа 2022, 01:28
Россияне ударили по двум районам Харькова – Шевченковскому и Новобаварскому.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Детали: Около полуночи Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района, в результате чего возник пожар.
Информации о пострадавших во время обнародования информации не было.
Впоследствии Терехов сообщил о том, что под обстрелом находится Новобаварский район.
"Прилеты в несколько адресов. О пострадавших пока информации нет", – говорится в сообщении городского главы.