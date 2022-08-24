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Россияне нанесли удары по двум районам Харькова – мэр

Ольга ГлущенкоСреда, 24 августа 2022, 01:28
иллюстративное фото обстрелов ГСЧС

Россияне ударили по двум районам Харькова – Шевченковскому и Новобаварскому.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Около полуночи Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района, в результате чего возник пожар.

Информации о пострадавших во время обнародования информации не было.

Впоследствии Терехов сообщил о том, что под обстрелом находится Новобаварский район.

"Прилеты в несколько адресов. О пострадавших пока информации нет", – говорится в сообщении городского главы.

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Темы: Харьковобстрелвойна
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