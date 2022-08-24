Сумщина: 80 ворожих прильотів по громадах
На Сумщині росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, загалом – понад 80 прильотів.
Джерело: голова військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: По Есманській громаді з 08:50 ворог здійснив 8 прильотів.
А о 12:50 – бив з міномету − 5 прильотів.
Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.
О 16:45 почався мінометний обстріл Миропільської громади, 5 прильотів.
По Краснопільській громаді росіяни вели мінометний вогонь, 21 приліт.
Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії.
За інформацією Живицького, в усіх випадках обійшлося без втрат.
Наслідки щодо обстрілів Великописарівської громади уточнюються.