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Сумщина: 80 ворожих прильотів по громадах

Ольга Глущенко Середа, 24 серпня 2022, 01:59
ілюстративне фото обстрілв з telegram Живицького

На Сумщині росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, загалом – понад 80 прильотів.

Джерело: голова військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По Есманській громаді з 08:50 ворог здійснив 8 прильотів.

А о 12:50 – бив з міномету − 5 прильотів.

Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.

О 16:45 почався мінометний обстріл Миропільської громади, 5 прильотів.

По Краснопільській громаді росіяни вели мінометний вогонь, 21 приліт.

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Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії.

За інформацією Живицького, в усіх випадках обійшлося без втрат.

Наслідки щодо обстрілів Великописарівської громади уточнюються.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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