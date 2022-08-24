Сумщина: 80 ворожих прильотів по громадах

ілюстративне фото обстрілв з telegram Живицького

На Сумщині росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, загалом – понад 80 прильотів.

Джерело: голова військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По Есманській громаді з 08:50 ворог здійснив 8 прильотів.

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А о 12:50 – бив з міномету − 5 прильотів.

Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.

О 16:45 почався мінометний обстріл Миропільської громади, 5 прильотів.

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По Краснопільській громаді росіяни вели мінометний вогонь, 21 приліт.

Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії.

За інформацією Живицького, в усіх випадках обійшлося без втрат.

Наслідки щодо обстрілів Великописарівської громади уточнюються.