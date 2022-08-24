Сумщина: 80 вражеских прилетов по общинам

В Сумской области россияне били по территориям Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской общин, в общей сложности – более 80 прилетов.

Источник: глава военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: По Эсманской общине с 08:50 враг совершил 8 прилетов.

А в 12:50 – бил из миномета – 5 прилетов.

В результате минометного обстрела общины частично повреждена местная линия электросетей.

В 16:45 начался минометный обстрел Миропольской общине, 5 прилетов.

По Краснопольской общине россияне вели минометный огонь, 21 прилет.

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Великописаревская община: с 19:25 продолжался артобстрел, всего более 30 прилетов из ствольной артиллерии.

По информации Живицкого, во всех случаях обошлось без потерь.

Последствия обстрелов Великописаревской общины уточняются.