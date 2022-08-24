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"Динамо" програло португальцям і вилетіло з Ліги чемпіонів

Ольга Глущенко Середа, 24 серпня 2022, 02:22
Динамо програло португальцям і вилетіло з Ліги чемпіонів
фото: fcdynamo.com

Київське "Динамо" з рахунком 0:3 програло португальській "Бенфіці" у другому матчі кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів і вилетіло з Ліги чемпіонів.

Джерело: Громадське

Деталі: Відтак у груповому етапі українська команда гратиме у Лізі Європи.

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Матч відбувся на стадіоні "Ештадіу да Луш" у Лісабоні.

У першому поєдинку, який відбувався у Польщі, кияни поступилися із рахунком 0:2, тому у другому протистоянні українцям потрібно було перемагати.

Втім, уже з перших хвилин португальці почали регулярно загрожувати воротам киян. І хоча спершу "Динамо" рятували штанга та голкіпер Георгій Бущан, на 28-й хвилині господарі поля відкрили рахунок.

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Після цього португальці не зупинилися, тому вже до перерви вони забили ще два голи та довели рахунок до розгромного. Друга половина гри не призвела до забитих м'ячів, хоча обидві команди намагалися забивати.

Наприклад, на 63-й хвилині гравець "Динамо" Сергій Сидорчук неочікувано пробив з центру поля, але не влучив, а на 84-й хвилині після удару португальської команди надійно зіграв Георгій Бущан.

Теми: футболспорт
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