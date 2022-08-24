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"Динамо" проиграло португальцам и вылетело из Лиги чемпионов

Ольга ГлущенкоСреда, 24 августа 2022, 02:22
фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" со счетом 0:3 проиграло португальской "Бенфике" во втором матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов и вылетело из Лиги чемпионов.

Источник: Общественное

Детали: Следовательно, в групповом этапе украинская команда будет играть в Лиге Европы.

Матч прошел на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

В первом поединке, который проходил в Польше, киевляне уступили со счетом 0:2, поэтому во втором противостоянии украинцам нужно было побеждать.

Впрочем, уже с первых минут португальцы начали регулярно угрожать воротам киевлян. И хотя "Динамо" сначала спасали штанга и голкипер Георгий Бущан, на 28-й минуте хозяева поля открыли счет.

После этого португальцы не остановились, поэтому к перерыву они забили еще два гола и довели счет до разгромного. Вторая половина игры не привела к забитым мячам, хотя обе команды пытались забивать.

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К примеру, на 63-й минуте игрок "Динамо" Сергей Сидорчук неожиданно пробил из центра поля, но не попал, а на 84-й минуте после удара португальской команды надежно сыграл Георгий Бущан.

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Темы: футболспорт
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