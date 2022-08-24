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ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 24 серпня 2022, 02:50
ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування Південь
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові завдали втрат ворогу, знищивши їхній склад боєприпасів, 13 загарбників і військову техніку.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом бойового дня по наших позиціях ворог наніс 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. Без наших втрат.

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Натомість наші 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному разом із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" і 3 одиниці автомобільної техніки.

Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються".

Теми: Збройні силивійна
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