ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"

На південних рубежах захисту українські військові завдали втрат ворогу, знищивши їхній склад боєприпасів, 13 загарбників і військову техніку.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом бойового дня по наших позиціях ворог наніс 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. Без наших втрат.

Натомість наші 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному разом із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" і 3 одиниці автомобільної техніки.

Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються".