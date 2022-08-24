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ВСУ уничтожили склад боеприпасов, живую силу и технику врага – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 24 августа 2022, 02:50
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные нанесли урон врагу, уничтожив их состав боеприпасов, 13 захватчиков и военную технику.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня по нашим позициям враг нанес 10 авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. Без наших потерь.

Наши 3 вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином вместе с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С".

Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага уточняются".

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Темы: Вооруженные силывойна
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