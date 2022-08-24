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Дві країни повідомили про смерті людей з позитивним тестом на мавпячу віспу

Ольга Глущенко Середа, 24 серпня 2022, 03:48
Дві країни повідомили про смерті людей з позитивним тестом на мавпячу віспу
фото: Getty Images

Мексика та Куба повідомили про смерть двох людей, у яких був позитивний результат тесту на мавпячу віспу, хоча жодна з країн не пов’язувала смертельні випадки з вірусною хворобою.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомлення з’явилися після смертельних випадків, пов’язаних з віспою мавп, зареєстрованих у Бразилії та Еквадорі за останній місяць, але летальні випадки залишаються надзвичайно рідкісними під час нинішнього спалаху.

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Міністерство охорони здоров'я Мексики у вівторок повідомило, що експерти розслідують смерть ВІЛ-позитивного пацієнта, який помер від септичного шоку та пневмонії після позитивного результату тесту на віспу мавп.

Мексика повідомила про 386 підтверджених і 862 ймовірних випадки зараження віспою мавп.

Кубинська влада повідомила, що 50-річний італієць помер у неділю після того, як йому в суботу діагностували віспу мавп.

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МОЗ країни вказало на звіт розтину, в якому зазначено, що причиною смерті став сепсис, пов'язаний з пневмонією та пошкодженням органів.

Нагадаємо:

  • Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
  • Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
  • Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
  • Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її  дискримінаційною через географічну прив'язку.

Теми: здоров'яепідемія
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