Дві країни повідомили про смерті людей з позитивним тестом на мавпячу віспу
Мексика та Куба повідомили про смерть двох людей, у яких був позитивний результат тесту на мавпячу віспу, хоча жодна з країн не пов’язувала смертельні випадки з вірусною хворобою.
Джерело: Reuters
Деталі: Повідомлення з’явилися після смертельних випадків, пов’язаних з віспою мавп, зареєстрованих у Бразилії та Еквадорі за останній місяць, але летальні випадки залишаються надзвичайно рідкісними під час нинішнього спалаху.
Міністерство охорони здоров'я Мексики у вівторок повідомило, що експерти розслідують смерть ВІЛ-позитивного пацієнта, який помер від септичного шоку та пневмонії після позитивного результату тесту на віспу мавп.
Мексика повідомила про 386 підтверджених і 862 ймовірних випадки зараження віспою мавп.
Кубинська влада повідомила, що 50-річний італієць помер у неділю після того, як йому в суботу діагностували віспу мавп.
МОЗ країни вказало на звіт розтину, в якому зазначено, що причиною смерті став сепсис, пов'язаний з пневмонією та пошкодженням органів.
Нагадаємо:
- Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
- Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
- Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
- Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
- ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її дискримінаційною через географічну прив'язку.