Дві країни повідомили про смерті людей з позитивним тестом на мавпячу віспу

Мексика та Куба повідомили про смерть двох людей, у яких був позитивний результат тесту на мавпячу віспу, хоча жодна з країн не пов’язувала смертельні випадки з вірусною хворобою.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомлення з’явилися після смертельних випадків, пов’язаних з віспою мавп, зареєстрованих у Бразилії та Еквадорі за останній місяць, але летальні випадки залишаються надзвичайно рідкісними під час нинішнього спалаху.

Міністерство охорони здоров'я Мексики у вівторок повідомило, що експерти розслідують смерть ВІЛ-позитивного пацієнта, який помер від септичного шоку та пневмонії після позитивного результату тесту на віспу мавп.

Мексика повідомила про 386 підтверджених і 862 ймовірних випадки зараження віспою мавп.

Кубинська влада повідомила, що 50-річний італієць помер у неділю після того, як йому в суботу діагностували віспу мавп.

МОЗ країни вказало на звіт розтину, в якому зазначено, що причиною смерті став сепсис, пов'язаний з пневмонією та пошкодженням органів.

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