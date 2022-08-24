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Две страны сообщили о смертях людей с положительным тестом на обезьянью оспу

Ольга ГлущенкоСреда, 24 августа 2022, 03:48
фото: Getty Images

Мексика и Куба сообщили о смерти двух человек, у которых был положительный результат теста на обезьянью оспу, хотя ни одна из стран не связывала смертельные случаи с вирусной болезнью.

Источник: Reuters

Детали: Сообщения появились после смертельных исходов, связанных с оспой обезьян, зарегистрированных в Бразилии и Эквадоре за последний месяц, но летальные случаи остаются чрезвычайно редкими во время нынешней вспышки.

Министерство здравоохранения Мексики во вторник сообщило, что эксперты расследуют смерть ВИЧ-положительного пациента, скончавшегося от септического шока и пневмонии после положительного результата теста на оспу обезьян.

Мексика сообщила о 386 подтвержденных и 862 вероятных случаях заражения оспой обезьян.

Кубинские власти сообщили, что 50-летний итальянец скончался в воскресенье после того, как ему в субботу диагностировали оспу обезьян.

Минздрав страны указал на отчет вскрытия, в котором отмечено, что причиной смерти стал сепсис, связанный с пневмонией и повреждением органов.

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Напомним:

  • Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
  • Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
  • Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
  • Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.

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Темы: здоровьеэпидемия
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