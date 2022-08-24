Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": Росія зменшила корабельне угруповання в Чорному морі

Середа, 24 серпня 2022, 04:37
фото: Getty Images

Російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшило свою присутність.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: За повідомленням, корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.

Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Чорне мореРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відеоДжонсон приїхав до Києва втретє з початку вторгнення Росії

Байден оголосив про $3 млрд військової допомоги Україні в День Незалежності

Скандальне ДТП з Трухіним завершилось штрафом у 850 гривень, і те – не нардепу

Глава Міноборони Білорусі дзвонив Резнікову 26 лютого і пропонував капітулювати – Washington Post

інфографіка Ставлення українців до росіян і білорусів продовжує погіршуватися – соціологи

Росіяни завдали груповий удар по військовій інфраструктурі Миргорода

Усі новини...
Чорне море
Командувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого
Ключовою зброєю ВМС у перші дні війни були міни й "Байрактари" – Неїжпапа
Росія тримає напоготові п’ять носіїв “Калібрів” в Чорному морі
Останні новини
17:57
РФ пропонує країнам Азії довгострокові нафтові контракти з великими знижками – Bloomberg
17:42
Західні посольства перевели персонал ближче до укриттів через загрозу ударів РФ – ЗМІ
17:32
Російська агресія завдала природі України збитків на майже 400 мільярдів
17:27
оновленоОкупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині – ОВА
17:26
На Київщині хірурги залишили сторонній предмет у тілі дитини. Поліція відкрила справу
17:16
Росія виснажилась і сильно зменшила темпи наступу – розвідка
17:14
Джонсон у Києві оголосив про виділення £54 млн військової допомоги Україні
17:12
Розвідка не бачить нових військових загроз з боку Білорусі – Буданов
17:10
"Збережіть культуру": в Україні запустили платформу для відновлення культурної спадщини
16:53
Китай збільшив витрати на російські енергоресурси з початку війни в Україні
Усі новини...