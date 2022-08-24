ОК "Південь": Росія зменшила корабельне угруповання в Чорному морі

Російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшило свою присутність.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: За повідомленням, корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.

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Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України.