ОК "Південь": Росія зменшила корабельне угруповання в Чорному морі
Середа, 24 серпня 2022, 04:37
Російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшило свою присутність.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Деталі: За повідомленням, корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.
Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України.
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