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ОК "Юг": Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море

Среда, 24 августа 2022, 04:37
фото: Getty Images

Российская корабельная группировка в Черном море уменьшила свое присутствие.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: По сообщению, корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц.

Среди них – 4 ракетоносителя, один из которых подводный, оснащенный 28 ракетами типа "Калибр", в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины.

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Темы: Черное мореРосcиявойна
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