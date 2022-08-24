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ОК "Юг": Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море

Среда, 24 августа 2022, 04:37
ОК Юг: Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море
фото: Getty Images

Российская корабельная группировка в Черном море уменьшила свое присутствие.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: По сообщению, корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц.

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Среди них – 4 ракетоносителя, один из которых подводный, оснащенный 28 ракетами типа "Калибр", в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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