Удари по Запоріжжю: пошкоджено цивільні об'єкти, в будинках вибило шибки

У Запоріжжі, яке росіяни обстріляли двічі за ніч перед Днем Незалежності України, пошкоджено цивільну інфраструктуру, у шести будинках повибивало шибки.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами".

Деталі: Серед людей постраждалих немає.

На місці працюють комунальні служби.

Куртєв просить повідомляти про ушкоджені будівлі на номер "15-80".

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Цьому передувало: Після опівночі 24 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю, ракети влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах. Близько 4 години ранку ворог знову обстріляв інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі.