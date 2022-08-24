Удары по Запорожью: повреждены гражданские объекты, в домах выбило стекла

В Запорожье, которое россияне обстреляли дважды за ночь перед Днем Независимости Украины, повреждена гражданская инфраструктура, в шести домах выбило стекла.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "В результате ночного вражеского удара по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура города.

Реклама:

В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и разрушены оконные рамы".

Детали: Среди людей пострадавших нет.

На месте работают коммунальные службы.

ВИДЕО ДНЯ

Куртев просит сообщать о поврежденных зданиях на номер "15-80".

Этому предшествовало: После полуночи 24 августа российские войска ударили по Запорожью, ракеты попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Около 4 часов утра враг снова обстрелял инфраструктурный объект в Запорожье.