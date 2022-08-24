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Удары по Запорожью: повреждены гражданские объекты, в домах выбило стекла

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 08:10

В Запорожье, которое россияне обстреляли дважды за ночь перед Днем Независимости Украины, повреждена гражданская инфраструктура, в шести домах выбило стекла.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "В результате ночного вражеского удара по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура города.

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В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и разрушены оконные рамы".

Детали: Среди людей пострадавших нет.

На месте работают коммунальные службы.

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Куртев просит сообщать о поврежденных зданиях на номер "15-80".

Этому предшествовало: После полуночи 24 августа российские войска ударили по Запорожью, ракеты попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Около 4 часов утра враг снова обстрелял инфраструктурный объект в Запорожье.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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