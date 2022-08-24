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У Дніпровський район вночі прилетіли дві ракети Х-22 – Резніченко

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 08:31
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 24 серпня, фото Валентина Резніченка

У ніч на 24 серпня російські війська вдарили ракетами по Дніпровському району, а також обстріляли з РСЗВ Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. 

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Ніч була суцільною повітряною тривогою… По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами"… Російська армія накрила вогнем три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. 

У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується".

Деталі: Вночі користувачі Telegram повідомляли про вибухи у Дніпрі. Про звуки, схожі на вибухи, повідомляли і кореспонденти "Суспільне Дніпро".

Голова ОВА повідомив також, що Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".

У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10  пошкоджені.

ВІДЕО ДНЯ

На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. 

У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені. 

У Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач. 

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Теми: Дніпропетровська областьДніпроНікопольвійна
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