У Дніпровський район вночі прилетіли дві ракети Х-22 – Резніченко

У ніч на 24 серпня російські війська вдарили ракетами по Дніпровському району, а також обстріляли з РСЗВ Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Ніч була суцільною повітряною тривогою… По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами"… Російська армія накрила вогнем три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.

У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується".

Деталі: Вночі користувачі Telegram повідомляли про вибухи у Дніпрі. Про звуки, схожі на вибухи, повідомляли і кореспонденти "Суспільне Дніпро".

Голова ОВА повідомив також, що Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".

У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.

ВІДЕО ДНЯ

На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені.

У Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.