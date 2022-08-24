Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепровский район ночью прилетели две ракеты Х-22 – Резниченко

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 08:31
В Днепровский район ночью прилетели две ракеты Х-22 – Резниченко
Последствия обстрелов Днепропетровской области 24 августа, фото Валентина Резниченко

В ночь на 24 августа российские войска ударили ракетами по Днепровскому району, а также обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Ночь была сплошной воздушной тревогой… По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами"… Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский.

Реклама:

В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя погасили. Информация о погибших и пострадавших выясняется".

Детали: Ночью пользователи Telegram сообщали о взрывах в Днепре. О звуках, похожих на взрывы, сообщали и корреспонденты "Суспільне Дніпро".

Глава ОВА сообщил также, что Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

ВИДЕО ДНЯ

В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

На Никополь россияне направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько повреждены. Люди не пострадали. 

В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошевое перебита линия электропередач.

Темы: Днепропетровская областьДнепрНикопольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: