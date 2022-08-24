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В Днепровский район ночью прилетели две ракеты Х-22 – Резниченко

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 08:31
Последствия обстрелов Днепропетровской области 24 августа, фото Валентина Резниченко

В ночь на 24 августа российские войска ударили ракетами по Днепровскому району, а также обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Ночь была сплошной воздушной тревогой… По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами"… Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский.

В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя погасили. Информация о погибших и пострадавших выясняется".

Детали: Ночью пользователи Telegram сообщали о взрывах в Днепре. О звуках, похожих на взрывы, сообщали и корреспонденты "Суспільне Дніпро".

Глава ОВА сообщил также, что Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

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На Никополь россияне направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько повреждены. Люди не пострадали. 

В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошевое перебита линия электропередач.

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Темы: Днепропетровская областьДнепрНикопольвойна
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